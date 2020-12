Covid, nell’ultima settimana indicatori in lieve miglioramento: decessi ancora alti

Nella settimana che si è appena chiusa si evidenziano segnali di miglioramento, seppur timidi, sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Gli indicatori, confrontando la settimana dal 23 al 29 novembre con quella dal 30 novembre al 6 dicembre, sono tutti in miglioramento. Ma si tratta di dati che, evidentemente, hanno bisogno di stabilizzarsi per poter parlare di trend. Il dato più incoraggiante riguarda i nuovi ricoverati che si sono dimezzati rispetto alla settimana precedente. Sempre alto, purtroppo, il numero dei decessi, calato di una sola unità.

POSITIVI E TAMPONI

Come si evince dal grafico i nuovi positivi sono stati 717 due settimane fa e 625 quella scorsa con un numero di tamponi pressoché invariato: 6145 contro 6055. Pertanto è calata la percentuale dei positivi sui tamponi, passata dall’11,6 al 10,3. Gli attualmente positivi in Molise sono 2820.

RICOVERI

E’ il dato migliore, come detto, e ha contribuito ad allentare la pressione sull’ospedale Cardarelli. Due settimane fa sono stati ospedalizzati 51 pazienti, la scorsa 24. Al momento al nosocomio di contrada Tappino si trovano 61 pazienti, di cui 52 in malattie infettive e 9 in terapia intensiva.

DECESSI

E’ l’unico indicatore a non calare, ma come abbiamo imparato dagli esperti, quello dei decessi giornalieri sarà l’ultimo dato a scendere: 24 decessi due settimane fa, 23 negli ultimi sette giorni. E’ evidentemente un dato drammatico che porta il totale dei decessi in Molise dall’inizio della pandemia a 141.

GUARITI

Buone notizie anche sul fronte dei guariti passati da 373 a 560. Un incremento importante che risente, però, anche del numero di tamponi di controllo effettuati. Il totale dei guariti in regione è pari a 2377.

GLI ATTUALMENTE POSITIVI COMUNE PER COMUNE