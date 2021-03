Covid, nelle ultime due settimane in Molise un’incidenza di 403 casi per 100mila abitanti

Il Molise continua ad essere sopra la media nazionale nella relazione tra incidenza dei casi per 100mila abitanti e incremento percentuale dei casi. SI evince dal consueto rilevamento settimanale della Fondazione Gimbe.

Relazione tra incidenza per 100.000 abitanti e incremento percentuale dei casi

Il grafico in basso illustra il posizionamento delle Regioni in relazione alle medie nazionali di incidenza per 100.000 abitanti delle ultime 2 settimane (17 febbraio – 3 marzo) e dell’incremento percentuale dei casi (24 febbraio – 3 marzo). La nostra regine si trova ancora nel quadrante rosso.

Nella settimana 17-23 febbraio la Regione Molise ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 6,8%; nelle ultime 2 settimane si rileva un’incidenza di 403 casi positivi per 100.000 abitanti.