Dopo il caso di positività della studentessa del Cuoco di Isernia, nuovo caso in un’altro istituto, il Fermi, attualmente ospitato in una pertinenza dell’hotel Europa. Tra i tamponi di controllo effettuati nella rete di contatti della studentessa del Cuoco, è risultato positivo un ragazzo che frequenta il Fermi, evidentemente collegato alla ragazza, per cui il nuovo positivo è stato assegnato dall’Asrem allo stesso cluster del Cuoco.