Covid nelle carceri molisane, Di Giacomo (Spp): «Preoccupa Larino, 24 detenuti e 2 agenti positivi» (VIDEO)

«La settimana prossima in Molise dovrebbero iniziare le vaccinazioni (AstraZeneca) per detenuti e agenti»

Situazione nelle carceri molisane. A fare il punto è il segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria (Spp), Aldo Di Giacomo. «A Campobasso e Isernia – ha detto Aldo Di Giacomo – non si registra neanche un contagio, preoccupa invece la situazione a Larino poiché 24 detenuti positivi più 2 agenti. La buona notizia – ha continuato Di Giacomo – è che da oggi iniziano le vaccinazioni dedicate al mondo penitenziario. In Molise dalla prossima settimana dovrebbero iniziare le vaccinazioni – ha concluso Di Giacomo – per detenuti e agenti con il vaccino Astrazeneca».