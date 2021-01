Covid, nella scuola di Difesa Grande chiusa sezione dell’infanzia e 3 della primaria

A partire da oggi, 29 gennaio 2021, e fino a nuove indicazioni del Dipartimento di Prevenzione di Termoli, in 4 classi della scuola di Difesa grande sono state sospese le lezioni in presenza, per motivi precauzionali, con l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. Si tratta della la sezione 1^A della Scuola dell’Infanzia, delle classi 1^B e 1^C della Scuola Primaria e della classe 1^A della Scuola Primaria. Il provvedimento si unisce a quello già emanato il 26 gennaio scorso e che riguardava l’attivazione della didattica a distanza della 2^B e 2^C della Scuola Primaria di via Po.