Covid, negli ospedali molisani disposti turni di 12 ore per il personale per limitare il contagio

Torna l’emergenza Covid negli ospedali molisani e tornano, come successe ad inizio della pandemia e principalmente durante la prima ondata, i turni da 12 ore per il personale sanitario. Misura utile per limitare il contagio tra lo stesso personale, e preservare le “squadre”, e i pazienti. La misura entra in vigore dalla giornata odierna, martedì 4 gennaio, e il provvedimento porta la firma della dottoressa Evelina Gollo, direttore sanitario dell’Asrem.

“Considerato il netto aumento dell’incidenza dei casi Covid, con lo scopo di ridurre al minimo il movimento del personale all’interno dei presidi ospedalieri e limitare il contagio tra i lavoratori, si dispone con decorrenza immediata l’attivazione di una turnazione distribuita su 12 ore.”