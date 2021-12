Covid, Natale amaro: quasi 100 casi e tasso di positività vicino al 15%. Due ricoveri e tre dimessi

Campobasso e Isernia i centri più colpiti in Molise

Un Natale difficile in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Salgono i nuovi casi, come non succedeva dai momenti più drammatici della pandemia, e schizza il tasso di positività. Anche oggi si registrano due nuovi ricoveri, compensati, per fortuna, da tre dimissioni.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, sabato 25 dicembre, non si registrano decessi. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 509.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri: un paziente di Bojano e uno di Portocannone si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Per fortuna ci sono anche tre dimissioni: un paziente di Campobasso e due di Termoli hanno superato la malattia ed hanno lasciato l’ospedale.

Pertanto i ricoverati totali scendono a 17, di cui 15 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 17 ricoverati, 9 non sono vaccinati, 5 hanno due dosi e 3 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 96 nuovi casi su 651 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che schizza al 14,7%.

I nuovi casi (96) sono:

1 Bagnoli del Trigno

3 Bojano

18 Campobasso

1 Casacalenda

1 Castel San Vincenzo

1 Castelmauro

6 Cercemaggiore

1 Cerro al Volturno

1 Colle d’Anchise

6 Ferrazzano

5 Guardiaregia

16 Isernia

2 Jelsi

1 Larino

1 Longano

1 Macchia d’Isernia

1 Montagano

7 Montenero di Bisaccia

3 Portocannone

1 Pozzilli

1 Ripalimosani

1 Santa Maria del Molise

7 Termoli

1 Trivento

6 Ururi

3 Venafro

Oggi registra un guarito e pertanto il numero degli attualmente positivi sale a 547, mentre i totali da inizio emergenza sono 15.846.

I guariti totali sono 14.776, i decessi 509. In isolamento si trovano 2.552 cittadini.