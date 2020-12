Covid, Natale amaro: 2 decessi e aumentano ricoveri ordinari e in terapia intensiva. 28 i nuovi positivi

Natale amaro sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Oggi, venerdì 25 dicembre, dal consueto bollettino Asrem, si registrano ulteriore due decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 96 anni della casa di riposo di Molise e una donna di 98 anni della casa di riposo di Rocchetta al Volturno. I decessi totali salgono a 181. Ci sono 4 nuovi ricoveri in malattie infettive e un paziente si è aggravato ed è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva.

Oggi non si registrano dimessi e pertanto i ricoverati salgono a 63, di cui 55 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

I positivi di giornata sono 28 su 355 tamponi processati, con un tasso di positivi su tamponi del 7,8%.

I nuovi positivi (28) sono:

4 Bojano

1 Campobasso

2 Campomarino

1 Frosolone

1 Guglionesi

1 Isernia

1 Larino

3 Mafalda

1 Montenero di Bisaccia

1 Ripabottoni

1 Ripalimosani

2 San Giuliano di Puglia

1 San Severo

1 Sepino

1 Tavenna

4 Termoli

1 Trivento

1 Venafro

Sono stati eseguiti anche 130 test antigenici, 3 dei quali risultati positivi. Per loro si attende il tampone molecolare.

Non si registrano guariti e pertanto gli attualmente positivi sono 2402, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero 6381.

I guariti sono 3798, i decessi 181.

Le persone in isolamento sono 2739.