Covid, Nas al Cardarelli: rilevate criticità sanabili. Florenzano: “C’è chi esulta per notizie false”

Verifiche dei Carabinieri del Nas di Campobasso all’ospedale Cardarelli. L’attività, apprende l’ANSA da fonti qualificate, è di routine e non è collegata alla richiesta effettuata recentemente dal Commissario ad Acta per la sanità del Molise, Angelo Giustini, finalizzata a svolgere controlli nelle strutture sanitarie pubbliche per verificare l’erogazione dei servizi sanitari essenziali.

Rilevate criticità nei percorsi Covid-no Covid, comunque codificate da protocolli, e altre che dovranno essere superate attraverso interventi migliorativi, ma non sono stati emessi specifici provvedimenti da parte del Nas. Dall’inizio dell’emergenza l’attività dei militari è concentrata in particolare, e quotidianamente, sulle strutture sanitarie e le Rsa, sia su iniziativa che su delega delle Procure.

Sull’argomento è intervenuto ancheil dg Asrem Oreste Florenzano:

“Leggo su organi di informazione che il NAS avrebbe sequestrato locali destinati ad ospitare posti di terapia intensiva. La notizia è priva di ogni fondamento. Non c’è stato alcun sequestro. Dispiace leggere in giro che c’è chi esulta per notizie FALSE, che c’è chi vuol mettere per forza in evidenza il marcio che non esiste. Non si fa un danno a me: io lavoro a testa bassa per assolvere il mio ruolo al meglio delle possibilità. Si fa un danno ad altri: si mortifica l’enorme lavoro delle donne e degli uomini di Asrem. Si ingenera nell’opinione pubblica una falsa percezione della realtà, distorta ad arte per strumentalizzazioni che nulla hanno a che fare con l’organizzazione, il lavoro o la gestione della pandemia.”