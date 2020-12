Covid, muore uomo di 57 anni e ci sono altri 4 ricoverati. Un solo positivo ma su 48 tamponi

Un bollettino, quello di oggi 26 dicembre, che risente del numero esiguo di tamponi processati. Solo 48 ne sono stati analizzati, che rappresenta il minimo storico. Di questi 48, solo uno è risultato positivo e si tratta di un cittadino di Campobasso. Gli altri dati comunque non sono buoni. Principalmente quello che riguarda i ricoveri: altri 4 pazienti positivi al Covid hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione, mentre in tre sono stati dimessi dal Cardarelli. Un paziente di San Martino in Pensilis si è aggravato e per lui è stato necessario il trasferimento da malattie infettive a terapia intensiva. Oggi, purtroppo, si registra il decesso di un uomo di 57 anni di San Martino in Pensilis che era ricoverato in terapia intensiva.

Il totale dei ricoverati sale a 63, di cui 55 in malattie infettive e 8 in terapia intensiva.

Gli attualmente positivi sono 2402, mentre i totali da inizio emergenza hanno raggiunto il numero di 6382.

I guariti sono 3798, mentre i decessi, purtroppo, hanno raggiunto il triste numero di 182.

In isolamento si trovano 2836 cittadini.