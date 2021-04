Covid, muore un 65enne: 3 i nuovi ricoveri. Tasso di positività al 4,7%

Come ogni fine settimana i dati sono influenzati dai pochi tamponi processati, ma tutto sommato la situazione resta stabilire per quel che concerne l’emergenza Covid in Molise.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, domenica 25 aprile, è emerso un decesso: non ce l’hanno fatta un uomo di 65 anni di Termoli che era ricoverato in terapia intensiva. I decessi per Covid in Molise, purtroppo, hanno raggiunto la drammatica cifra di 468.

Un paziente di Castel San Vincenzo si è aggravato ed è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva. Tre i nuovi ricoveri (2 di Bojano e 1 di Sant’Elena Sannita), mentre non si registrano dimessi. Pertanto il totale dei ricoverati negli ospedali molisani è di 56, di cui 52 al Cardarelli (42 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva), 2 al Gemelli Molise (tutti in terapia intensiva) e 2 al Neuromed (tutti in terapia intensiva). In Rianimazione si trovano 14 pazienti.

I nuovi positivi sono 16 su 337 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 4,7%. Oggi il centro più colpito è sempre Campobasso con 7 contagi.

Purtroppo è scoppiato un nuovo focolaio a Petrella Tifernina, anche se i contagi ancora non vengpno riportati nei bolletitni ufficiali perché si è in attesa di effettuare i tamponi molecolari.

I nuovi positivi (16) sono:

2 Bojano

7 Campobasso

1 Campochiaro

1 Cantalupo nel Sannio

2 Ferrazzano

1 Lucito

1 Monteroduni

1 Petrella Tifernina

I guariti di giornata sono 27 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 653, mentre i totali da inizio emergenza sono 13133.

I guariti totali sono 11998, i decessi 468.

In isolamento si trovano 2560 cittadini.