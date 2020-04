Covid, muore medico molisano a Pavia: il ricordo

Si è spento ieri sera presso l’Ospedale San Matteo di Pavia il Dottor Domenico Fatica, (Mimmo) per la famiglia, gli amici e quanti gli volevano bene.

Il Corona Virus si è portato via una persona, un apprezzato professionista conosciuto in città alla quale e rimasto legatissimo oltre che affezionato ai moltissimi amici che incontrava presso il Circolo Tennis e praticando lo sci a Campitello Matese. Conosciuto non solo per meriti professionali anche quale esponente di una famiglia di stimati medici. Il padre Palmerino Fatica, originario di Oratino, è stato un noto Ostetrico Ginecologo, il fratello Pietro è un Otorinolaringoiatra, la sorella Nancy che vive in America esercita anche lei la professione medica. Domenico Fatica nato nel 1949, ha frequentato il Liceo Classico presso l’Istituto Salesiano di Benevento e si è laureato presso l’Università di Medicina di Pavia dove è rimasto a vivere anche dopo la laurea avendo aperto uno Studio Dentistico a Milano. Anche nella città di accoglienza Mimmo si è saputo guadagnare la stima oltre che dei colleghi di una larga fascia della popolazione. Ha contratto il virus nelle ultime settimane di marzo: insieme a lui contagiata anche sua moglie, Annetta Astorri, insegnante di Scienze in una scuola media della cittadina lombarda. Entrambi ricoverati al San Matteo, nonostante l’instancabile prodigarsi dei medici e, per Mimmo, resosi necessario il successivo ricovero nel reparto di terapia intensiva, hanno vissuto insieme alla sofferenza della malattia il dramma della separazione, un peso reso ancora più acuto dall’assenza di quei conforti familiari indispensabili nelle ore in cui il distacco dalla persona amata è un sentimento affettivo costretto a coniugarsi con la praticità del disbrigo di pratiche burocratiche.

Alla famiglia che è in attesa di poter accogliere quanto prima le spoglie dell’amato congiunto giungano le più sentite condoglianze.