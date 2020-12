Covid, muore l’insegnante termolese Alba Pranzitelli

Non ci sono buone notizie oggi, 10 dicembre dal Cardarelli di Campobasso. Dopo la morte di un 93enne di Toro è venuta a mancare anche una 72enne di Termoli che era ricoverata nel reparto di Malattie Infettive sempre al Cardarelli di Campobasso. Si tratta dell’insegnante Alba Pranzitelli, persona conosciuta e stimata in città. Tra i messaggi di cordoglio per la scomparsa della signora Alba anche quello del comitato MoliSanità L 113. “È con immenso dispiacere che il Comitato MoliSaniTàL113 si stringe al dolore che ha colpito la famiglia Pranzitelli, per la perdita della cara zia. Sentite condoglianze”.