Covid, muore il sacerdote ricoverato in Intensiva: è la vittima numero 499 in Molise

E’ la vittima numero 499 in Molise del Covid. Si tratta del sacerdote di Toscalano Maderno (provincia di Brescia), 60enne parroco di Paupisi in provincia di Benevento. Era ricoverato da tempo presso il Cardarelli di Campobasso, prima in Malattie Infettive e dalla scorsa settimana, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, era stato trasferito in Terapia Intensiva. Non era vaccinato ed era stato colpito per la seconda volta dal Covid.

Ha perso la vita il parroco di Paupisi, Don Raffaele Pettenuzzo – si legge su Ottopagine.it – che era risultato positivo al coronavirus e da giorni era ricoverato presso l’ospedale di Campobasso, dove avevano provato a curarlo anche con la terapia degli anticorpi monoclonali.

Don Raffaele aveva già lottato contro il virus lo scorso anno.

Ora il terribile epilogo.

“Un uomo con una tenerezza rara a trovare, il Sacerdote il cui amore per il Sacro Cuore di Gesù era incomparabile, Don Raffaele Pettenuzzo è ritornato alla Casa del Padre” ha scritto sul profilo della parrocchia il vice parroco di Paupisi, Don Gerald.

Un lutto terribile che ha scosso l’intera comunità di Paupisi e di tutto il Sannio.

Foto: ottopagine.it