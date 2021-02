Covid, muore donna di 58 di Campomarino. E’ la vittima più giovane. 203 i contagiati

E’ morta in un letto del reparto di Rianimazione dove era ricoverata da qualche giorno una donna di 58 anni di Campomarino, ennesima vittima del Covid che in Basso Molise, adesso, inizia a fare davvero paura. Per Campomarino si tratta della vittima più giovane di questa seconda ondata e l’ottava da quando è iniziata la pandemia. Si va ad aggiungere alla lunga lista di morti causa Covid che ha interessato tutto il Molise e contribuisce ad aumentare la paura per l’escalation del virus in Basso Molise. Nella mattinata di oggi, venerdì 5 febbraio, nuova riunione dell’amministrazione comunale che sta seguendo da vicino l’escalation di contagi. Con i nuovi 31 positivi certificati nel bollettino Asrem di ieri, giovedì 4 febbraio, arriva a 203 il numero di persone che hanno contratto il Covid-19 nella sola Campomarino che risulta, ovviamente, ancora zona rossa. Si tratta di un numero molto elevato per un paese di circa 8mila abitanti. Un numero che non deve fare abbassare la guardia rispetto ad una emergenza che rischia di farsi critica. E’ stato il sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri, ad esprimere il suo cordoglio alla famiglia della vittima con un post su Facebook: “Ennesima giornata di lutto per la comunità Campomarinese, la cittadina tutta piange un’altra vittima del Covid. Si è infatti spenta nella notte alla età di soli 58 anni Maria Cimini, ricoverata da qualche giorno all’ospedale Cardarelli di Campobasso. L’amministrazione comunale, a nome dell’intera cittadinanza, si stringe con affetto alla famiglia Cimini per il grave lutto“.

Ed un altro sindaco del Basso Molise, Nicola Giovanni Montagano, primo cittadino di Bonefro, piange la perdita di un suo concittadino. Un’altra morte legata al Covid-19. “Subito dopo il suo rientro a casa, a Bonefro, Vincenzo aveva scoperto di aver contratto il covid-19. Trascorso qualche giorno di isolamento domiciliare era salito, con le sue gambe, sull’ambulanza: meglio monitorare la situazione in ospedale. È deceduto oggi (ieri, 4 febbraio, ndr) nella terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli in Campobasso. Con profonda commozione esprimo il mio personale cordoglio, oltre che di tutta la comunità di Bonefro, ai suoi familiari. Riposa in pace”.