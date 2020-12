Covid, muore donna di 50 anni. Due i decessi di giornata e 44 i nuovi positivi. Salgono le terapie intensive

Ancora notizie pochi rassicuranti dal consueto bollettino giornaliero dell’Asrem. Tornano a salire i contagi, ma, quel che preoccupa maggiormente, è l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva che oggi salgono di ben due unità.

I decessi di giornata sono ancora due: non ce l’hanno fatta una donna di 50 anni di Mirabello Sannitico che era ricoverata in malattie infettive e un’anziana di 92 anni di Celenza Val Fortore che si trovava presso una casa di riposo di Isernia. Il totale delle vittime del Covid in Molise è arrivato a 188.

Un paziente di Petacciato si è aggravato ed è stato necessario il trasferimento in terapia intensiva e si registra un nuovo ricovero di un cittadino di Sant’Elia a Pianisi, sempre in terapia intensiva.

Un paziente è stato dimesso ed ha lasciato il Cardarelli.

I ricoverati attuali sono 63, di cui 53 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva.

I nuovi positivi, su 744 tamponi processati, sono 44, con una percentuale di positivi su tampone del 5,9%.

Anche oggi si registra un boom di guariti con 194 molisani che hanno superato la malattia.

I nuovi positivi (44) sono:

1 Belmonte del Sannio

1 Bojano

12 Campobasso

1 Campomarino

2 Civitacampomarano

1 Fossalto

1 Guglionesi

3 Isernia

1 Larino

1 Montaquila

1 Montenero di Bisaccia

1 Pietrabbondante

1 Pozzilli

1 Ripalimosani

1 San Giuliano del Sannio

1 Sant’Elena Sannita

1 Sesto Campano

7 Termoli

1 Torella del Sannio

1 Trivento

1 Venafro

Oggi sono stati effettuati anche 148 tamponi antigenici, 4 dei quali risultati positivi: per loro si attende l’esito del tampone molecolare.

Gli attualmente positivi scendono a 2146, mentre i totali da inizio emergenza sono 6440.

I guariti salgono a 4106, i decessi a 188.

In isolamento si trovano 2371 cittadini.