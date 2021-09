Covid, muore anziana ricoverata. 4 nuovi positivi e 15 guariti

Il bollettino Covid di quest’oggi 17 settembre, purtroppo fa registrare il decesso di una donna di 86 anni di Frosolone che si è improvvisamente aggravata durante il ricovero in Malattie Infettive. Sale dunque a 496 il numero delle persone decedute in Molise da inizio pandemia. Quasi cinquecento (497) i tamponi refertati secondo il bollettino odierno e si registrano altri 4 nuovi positivi (2 a Campobasso; 1 a Frosolone; 1 a Portocannone). Alto il numero delle persone che si sono negativizzate, quindi guarite (15):

3 AGNONE

2 CAMPOMARINO

1 CERCEMAGGIORE

4 FROSOLONE

1 ISERNIA

1 MONTEFALCONE NEL SANNIO

1 MONTENERO DI BISACCIA

2 SESTO CAMPANO

Gli attualmente positivi in regione sono 198; 7 le persone ricoverate al Cardarelli: 5 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.