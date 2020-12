Covid, muore al Cardarelli una 39enne di Campobasso: è la più giovane vittima in regione

E’ una giornata drammatica sul fronte dell’emergenza Covid in Molise. Questa mattina il decesso di una 49enne di Termoli e in tarda mattina, purtroppo, c’è stata un’altra giovane vittima di questo tremendo virus. Non ce l’ha fatta una donna di 39 anni di Campobasso: era ricoverata in terapia intensiva, ma purtroppo le complicanze del Covid non le hanno dato scampo. La donna soffriva di patologie pregresse. E’ la più giovane vittima del virus In Molise.

Le morti in regione salgono così a 175, un dato certamente drammatico, anche perché quasi tutte avvenute in questa seconda.