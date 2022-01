Covid, muore al Cardarelli anziano non vaccinato

Era stato appena trasferito in Terapia Intensiva ma le sue condizioni sono precepitate

Ancora un decesso per Covid in Molise: a perdere la vita, nella serata di ieri, è stato un 88enne che era stato appena trasferito da malattie infettive in Terapia Intensiva, visto l’aggravarsi delle sue condizioni. Ma l’anziano non ha fatto nemmeno in tempo a raggiungere la Rianimazione che le sue condizioni sono precipitate e non ce l’ha fatta a superare la crisi.

L’uomo, hanno fatto dall’Asrem, non era vaccinato ed è la vittima numero 518 in Molise.

I contagi nella nostra regione si mantengono alti, anche se il Cardarelli regge all’urto di questa quarta ondata, soprattutto grazie alle vaccinazioni.

L’aggiornamento odierno del bollettino che l’Asrem diramerà, come ogni giorno, in serata.