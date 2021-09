Covid, muore al Cardarelli 46enne di Scapoli: non era vaccinato

Non ce l’ha fatta G.G. 46 anni, originario della Sicilia, ma residente da anni a Scapoli, dove si era sposato. Dopo circa un mese di ricovero a Campobasso e dopo essere passato dal reparto Infettivi alla Rianimazione, nella tarda serata di ieri, 26 settembre, non ha retto all’assalto del Coronavirus che ha avuto la meglio sul suo fisico debilitato dalla lunga malattia. Il 46enne di Scapoli non era vaccinato, ma aveva tutta l’intenzione di farlo, purtroppo il Covid è arrivato prima e lo ha ucciso. Lascia la moglie e due figli. Anche suo padre, residente a Cerro al Volturno, era deceduto, sempre per Covid. Domani i funerali a Scapoli.