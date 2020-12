Covid: muore a cinquanta anni in Abruzzo, in Molise non l’avevano ricoverata

Un’altra brutta storia di Covid, che contraddistingue ancora l’emergenza sanitaria della nostra regione. Silvana Di Fiore, 50 anni, di Scapoli, sposata con due figli, operatrice della locale casa di riposo, è morta per Covid questa mattina in un ospedale in provincia di Teramo. Una brutta storia, ancora da chiarire, dice il sindaco, perché la donna, non riuscendo a farsi ricoverare in Molise, si era fatta portare all’ospedale di Castel Di Sangro. Da lì, visto l’aggravarsi delle sue condizioni, era stata trasportata d’urgenza in un ospedale del Teramano, dove è deceduta questa mattina. Per la casa di riposo dove la donna lavorava situazione ancora allarmante, già quattro i morti finora e trenta contagiati. Il sindaco, Renato Sparacino (nella foto in basso), è in continuo contatto con l’autorità sanitaria per monitorare l’emergenza. Intanto ha espresso tutto il cordoglio del Comune per la scomparsa di Silvana Di Fiore, una sua storica collaboratrice per tanti eventi organizzati a Scapoli.