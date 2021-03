Covid: muore a 51 anni maestra di Palata. Altre 2 vittime a San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano

L’appello dei sindaci: «Continuiamo a rispettare le regole altrimenti non usciremo da questo incubo»

Tre comunità scosse da altrettanti lutti nelle ultime ore e il numero dei decessi in Molise continua a salire. Le vittime del Covid a Palata, Santa Croce di Magliano e San Giuliano di Puglia. A Palata il sindaco Di Lena conferma la morte, al Cardarelli, di una insegnante della scuola dell’infanzia, deceduta a soli 51 anni. «È una ferita che ha scosso tutta la comunità – ha affermato il sindaco Maria Di Lena – era una donna molto solare , attenta con i bambini della sua scuola. Questa notizia ci ha distrutto la mattinata. Era ricoverata al Cardarelli da un mese e dopo tutto questo tempo nutrivamo ancora una speranza. Poi all’improvviso la notizia che ci ha lasciato senza parole. La nostra vicinanza e il nostro cordoglio alla famiglia, al marito, alla figlia e alla mamma della nostra concittadina perché è una ferita che resterà in eterno. L’abbiamo persa come abbiamo perso gli altri nostri concittadini con una malattia che è molto grave e per la quale continuo a chiedere massima attenzione non solo ai miei concittadini ma a tutti». Nella serata di ieri, sempre al Cardarelli, nel reparto di terapia intensiva, è deceduta una donna di Santa Croce di Magliano. «La nostra già provata comunità, vive, purtroppo – ha scritto il sindaco Florio – un ulteriore lutto. Per le conseguenze della malattia da Covid-19, ieri sera ( 14/marzo) nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli, si e’ spenta una nostra concittadina. Alle famiglie vanno le nostre più sentite condoglianze. Continuiamo a rispettare le regole, altrimenti, non usciremo presto da questo incubo». Il terzo decesso, sempre nella mattinata odierna, 15 marzo, riguarda una persona residente a San Giuliano di Puglia. «Purtroppo – scrive il sindaco – stamattina registriamo ancora un decesso causa complicanze da Covid, alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze. È la terza vittima in meno di 15 giorni. La situazione è delicata e faccio appello al vostro senso di responsabilità. L’attenzione deve essere massima, distanziamento sociale, mascherine ed igienizzazione delle mani sempre. Collaboriamo».