Covid, muore 72enne. Altri 4 dimessi, 167 casi e 857 guariti

Il Cardarelli si svuota pian piano. Tasso di positività al 25,5%

Situazione sempre in constante miglioramento anche in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. La notizia maggiormente confortante riguarda il Cardarelli che pian pianino va svuotandosi.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, che riguarda anche la giornata di ieri, si registra un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 72 anni che si trovava in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 626.

Situazione al Cardarelli

Non si registrano trasferimenti e nemmeno nuovi ricoveri ma ci sono ben quattro dimessi e pertanto i ricoverati totali scendono a 16, di cui 7 in Malattie Infettive, 6 nel reparto “anziano fragile” e 3 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 16 ricoverati, 3 non sono vaccinati, 1 ha una dose, 1 hanno due dosi e 11 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 167 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 653 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 25,5%.

I nuovi casi (167) sono:

I guariti di giornata sono 857 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 4.262. I totali da inizio emergenza sono 64.824.

I guariti totali sono 59.922, i decessi 626. In isolamento si trovano 2.594 cittadini.