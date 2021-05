Covid, muore 71enne: un ricovero e 2 dimessi. 15 i nuovi positivi e 31 le persone guarite

Effettuati 604 tamponi. Paziente di Campobasso trasferito da malattie infettive nel reparto di terapia intensiva

Coronavirus: il bollettino della giornata odierna fa registrare un nuovo decesso. Si tratta di un 71enne di Capriati al Volturno che si trovava nel reparto di terapia intensiva del Cardarelli di Campobasso. Sale così a 486 il totale dei deceduti. Una persona di Riccia invece è stata ricoverata nel reparto di malattie infettive del nosocomio del capoluogo. Due i dimessi (di Cercemaggiore e Venafro): entrambi si trovavano nel reparto di malattie infettive del Cardarelli. Per un paziente di Campobasso è stato necessario il trasferimento da malattie infettive in terapia intensiva. 604 i tamponi effettuati nella giornata odierna. 344 i casi attualmente positivi. 22 i pazienti al Cardarelli (18 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva). Restano invece Covid free il San Timoteo, il Gemelli e il Neuromed. 3.049 i pazienti in isolamento.

Questi i positivi registrati nella giornata odierna:

Campobasso 3

Cercemaggiore 1

Fornelli 1

Isernia 3

Riccia 2

San Martino in pensili s2

Sesto Campano 1

Termoli 2