Covid, muore 68enne di Montorio nei Frentani: era stato ricoverato ad Ariano Irpino

Antonio Greco trasferito in Campania con la procedura Cross dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute

Aveva 68 anni la seconda vittima del Covid a Montorio nei Frentani: a darne comunicazione è stato il primo cittadino del piccolo centro, Nino Pellegrino Ponte. Per l’uomo, dipendente comunale in pensione, dopo l’aggravarsi delle sue condizioni di salute, era stata attivata la “Cross”, la procedura (letteralmente “Centrale remota operazioni soccorso sanitario”) che permette il trasferimento di pazienti che hanno bisogno della rianimazione, in altre regioni dove c’è disponibilità di posti in terapia intensiva. «Giornata triste per la comunità – ha scritto in un breve post il primo cittadino – Presso l’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino (AV) è morto Antonio Greco, dipendente comunale in pensione. Era nato a Montorio nei Frentani nel 1953. È la seconda vittima di Covid19 per il nostro paese».