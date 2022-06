Covid, muore 45enne in Rianimazione: un’intera comunità in lutto

Un’altra giovane vita spezzata dal Covid. Questa notte, purtroppo, è deceduto presso la Terapia Intensiva dell’ospedale Cardarelli di Campobasso un 45enne di Gambatesa. L’uomo, con importanti patologie pregresse, non era vaccinato. I decessi per Covid in Molise salgono, purtroppo, a 634.

Il Comune di Gambatesa ha voluto formulare le condoglianze per la scomparsa dell’uomo: «La comunità tutta di Gambatesa si associa al dolore che ha colpito la famiglia Di Maria per la perdita di Salvatore, altro giovane sottratto prematuramente alla vita.»