Covid, muore 45enne di Campobasso. Due decessi, tre ricoveri e 379 casi

Un dimesso dal Cardarelli e 426 guariti

Ancora una giornata tragica in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Ancora due decessi, uno dei quali riguarda una giovane donna di Campobasso. Casi ancora molti alti, così come il tasso di positività e continuano a salire i ricoveri: altri 3 in 24 ore.

Dal bollettino odierno dell’Asrem, venerdì 25 marzo, si registrano due decessi: non ce l’hanno fatta una donna di 45 anni di Campobasso che si trovava in Malattie Infettive (era affetta da una grave patologia pregressa) e una 77enne di Pescolanciano che era ricoverata nel reparto “Anziano fragile”.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 589.

Situazione al Cardarelli

Non ci sono trasferimenti ma si registrano 3 nuovi ricoveri: pazienti di Venafro, Isernia e Montenero di Bisaccia si sono aggravati ed hanno avuto bisogno dell’ospedalizzazione.

Oggi c’è un dimesso e pertanto i ricoverati totali sono 25, di cui 13 in Malattie Infettive e 12 nel reparto “anziano fragile”.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 25 ricoverati, 3 non sono vaccinati, 2 hanno una dose, 5 hanno due dosi e 15 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 379 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 9184 tamponi processati: il numero così alto di tamponi è relativo al fatto che laboratori e farmacie hanno caricato oggi anche i test effettuati in altri giorni. Pertanto non è possibile stabilire il tasso di positività odierno.

I nuovi casi (379) sono:

Oggi si registrano 426 guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 7.900. I totali da inizio emergenza sono 46.896.

I guariti totali sono 38.393, i decessi 589. In isolamento si trovano 1.996 cittadini.