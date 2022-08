Covid, muoiono due anziane. Due ricoveri e due dimissioni: 160 i guariti

E’ pesante il bilancio tracciato dal bollettino Covid in Molise dalla Asrem, oggi 25 agosto 2022. Due persone sono decedute (entrambe erano ricoverate in Malattie Infettive) in seguito a complicazioni dovute al Covid. Si tratta di due donne anziane: una di 90 anni di Frosolone e una 95enne di Portocannone.

A fronte di due nuovi ricoveri in Malattie infettive (un paziente di Montenero di Bisaccia e uno di Palata) si registrano due pzienti dimessi dallo stesso reparto del Cardarelli di Campobasso e si tratta di una persona di Campobasso e una della provincia di Trento.

Alto il numero dei guariti, ben 160

SITUAZIONE AL CARDARELLI

I ricoverati sono 21, di cui 19 nel reparto di Malattie Infettive e due in Terapia Intensiva.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 21 ricoverati, 6 non sono vaccinati, uno ha la prima dose, due hanno la seconda dose o quella unica e 12 hanno tre dosi.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 141 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 639 tamponi processati, per una percentuale di positivi che si attesta al 22%

I nuovi casi (141) sono: