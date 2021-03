Covid, muoiono 60enne e 73enne. Entrambi erano stati trasferiti fuori regione

Ancora un decesso a causa del Covid nella nostra regione. Si è spento a Roma un 60enne di Casacalenda. L’uomo era stato ricoverato nei giorni scorsi presso un ospedale della Capitale a causa delle condizioni che si erano aggravate. Era stata attivata la Cross, la centrale regionale per i trasferimenti presso altre regioni. Nonostante il lavoro dei medici, però, l’uomo non ce l’ha fatta. Grande lo sgomento in paese per questo decesso. Si allunga la lista delle persone che sono decedute a causa del Covid-19 nella nostra regione. Anche San Martino piange l’ennesima vittima da Covid. A spegnersi è stato un 73enne che era stato trasferito fuori regione e ricoverato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia. Anche nel suo caso, però, non c’è stato nulla da fare. “Purtroppo, anche oggi è una giornata triste. La nostra Comunità piange per la scomparsa di Antonio e si associa al dolore che ha colpito la sua famiglia”, ha fatto sapere il sindaco Di Matteo.