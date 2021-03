Covid, morto l’ex consigliere comunale Nicola Di Anna d’Anchise

Covid, è morto al Cardarelli di Campobasso l’ex consigliere comunale Nicola Di Anna D’Anchise. Aveva 67 anni. L’ex consigliere, sposato e con due figlie, era molto conosciuto in città. Da circa un mese, dopo aver contratto il virus, era stato ricoverato presso il nosocomio del capoluogo. Nella serata di ieri il decesso. Tanti i messaggi di cordoglio sui social da esponenti del mondo politico e da tanti amici. «Ciao Nicola – scrive Gennaro Ventresca – signore a tutti gli effetti. E amico affettuoso e sincero. L’ultima chiacchierata, con la faccia mascherata, l’avevamo da poco fatta in Piazza Polmonite. Fidando in un domani migliore. Senza presagire che cosa ti stava aspettando dietro l’angolo. La città con la tua dipartita è diventata ancora più povera. Ma non ti dimenticherà mai».