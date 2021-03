Covid, morto il papà dell’attrice molisana Chiara Cavalieri

Era stato trasportato con ambulanza privata dal Molise nel Lazio. Lo struggente addio in un post affidato ai social

Appena qualche giorno fa la sua denuncia a #cartabianca, la trasmissione in onda su Rai Tre: l’attrice molisana Chiara Cavalieri aveva fatto ricoverare (mediante trasporto privato costato 700 euro) il padre, malato di Covid, da Campobasso in un ospedale della Capitale perché, come aveva denunciato la Cavalieri: «Il 118 non ha ritenuto ricoverabile mio padre che aveva una saturazione bassa, oltre ad essere un paziente diabetico e cardiopatico».

Il papà di Chiara nelle scorse ore non ce l’ha fatta. È stata proprio l’attrice, con un lungo post affidato ai social, a comunicare la triste notizia:

«Li leggete quei numeri ogni giorno dei morti per Covid? Sembrano così lontani. Vero? Quasi non sembrano persone. Tra i numeri di oggi c’era anche papà.

Avrei voluto scrivere un finale diverso, immaginavo già il giorno in cui sarebbe uscito: gli avrei fatto una foto fuori l’ospedale con il pollice alzato e avrei scritto: Mimì 1 – Covid 0.

C’ho sperato davvero.

Invece no. E ora sembra tutto così surreale. Papà stava meglio, stava solo con l’ossigeno, poi si è aggravato all’improvviso: emorragia cerebrale.

Non si sarà reso conto di nulla. Il giorno prima pensava di stare in albergo.

Voglio pensare che la demenza, che stava facendo sempre di più capolino nella sua vita, lo abbia protetto dalla morte, e la morte lo abbia protetto dalla demenza.

Il Covid ci ha tolto tutto. Ci ha tolto la possibilità di accudire, ci ha tolto la possibilità di condividere. Ci ha tolto pure la possibilità di stare male come si deve.

Papà mi avrebbe dovuta accompagnare all’altare lo scorso 10 settembre. E il Covid ci ha portato via anche questo. La vita cambia sul serio quando non sei più figlia. 4 giorni fa era il suo compleanno. Ciao papà. Salutami mamma».