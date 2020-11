Covid, Montenero 3 nuovi contagi “ma la situazione è sotto controllo”

Traccia l’origine dei contagi e ribadisce l’invito alla massima attenzione per evitare nuovi contagi il sindaco di Montenero, Simona Contucci. Sotto la lente il ritardo “sulla divulgazione di informazioni relative al caso di positività segnalato ieri sera, a causa della sopravvenuta difficoltà di stabilire un canale di contatto con la struttura dell’Asrem dovuta al comprensibile sovraccarico di lavoro in capo al personale sanitario in questo periodo, comunico che oltre alla persona segnalata nella serata di ieri abbiamo altri due casi positivi in paese, comunicatimi per le vie brevi dal Dipartimento.

Una di queste persone, di nazionalità straniera, dai controlli incrociati non risulta essere presente al momento in paese.

Il secondo caso, originato da un contagio avvenuto fuori regione, è appartenente a un cluster noto e si sta provvedendo a ricostruire la catena dei contatti; il terzo è invece un caso isolato, anch’esso originato da un contagio avvenuto fuori regione: per questa persona è già stata ricostruita la catena dei contatti.

Per fortuna lo stato di salute di questi concittadini non desta al momento preoccupazioni, a parte la manifestazione di qualche sintomo lieve del Covid.

La situazione è sotto controllo, così come testimonia l’indice di contagio regionale che ci vede all’ottantaduesimo posto. Stiamo facendo di tutto per monitorare il territorio e, soprattutto, la popolazione scolastica.

Nonostante ciò, invito tutti alla massima prudenza e a non abbassare la guardia, perché i contagi stanno aumentando e la frequenza con la quale stiamo ricevendo le comunicazioni dei casi positivi sta crescendo.

Come sempre invito tutta la comunità alla prudenza, alla responsabilità e all’uso dei presidi, utilissimi ad arginare la diffusione del virus”.