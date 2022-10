Covid, monitoraggio Molise: incidenza stabile ed Rt in rialzo

In Molise incidenza sostanzialmente stabile e Rt in lieve rialzo.

E’ quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento della pandemia diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità e riportato da Ansa Molise.

Nel dettaglio l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti passa da 321 a 323 mentre l’indice Rt sale da 0,41 a 0,51. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto in ospedale, è al 3,4 per cento in area medica e al 2,6 in terapia intensiva.