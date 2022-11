Covid, molti più guariti che nuovi positivi. Purtroppo c’è un decesso: è un uomo di 86 anni

Ad oggi sono 7 i pazienti ricoverati al Cardarelli di Campobasso, di cui 5 in Malattie Infettive e due in Terapia Intensiva

Più guariti che nuovi pazienti positivi, dati che fanno ben sperare quelli che giungono dal consueto bollettino Asrem. Purtroppo, però, si registra un decesso: non ce l’ha fatta un 86enne di Agnone.

Situazione al Cardarelli

Nel report di oggi, giovedì 3 novembre, non si registrano trasferimenti e per fortuna non ci sono nuovi ricoveri, così come non ci sono pazienti che hanno lasciato il Cardarelli di Campobasso.

Pertanto i ricoverati totali restano 7, dei quali 5 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

Situazione vaccinale attualmente ricoverati

Dei 7 ricoverati, 4 non sono vaccinati e 3 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 86 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 716 tamponi processati.

I nuovi casi (86) sono:

I guariti di giornata sono 171 e pertanto il numero degli attualmente positivi scende a 4.364. I totali da inizio emergenza sono 93.264.

I guariti totali sono 88.199, i decessi 687. In isolamento si trovano 2.463 cittadini.