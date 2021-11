Covid, Molise zona Verde per il Centro europeo per il controllo delle malattie

Regione italiana a bassa incidenza

Tre Regioni italiane, più la provincia autonoma di Bolzano, diventano zona rossa nella mappa aggiornata sull’incidenza da Covid in Europa, curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Le regioni che peggiorano sono Friuli Venezia Giulia, Marche e Calabria. L’unica regione italiana a bassa incidenza, in verde, è il Molise (la foto in copertina si riferisce ad un precedente aggiornamento ndr). Il resto della Penisola è colorato in giallo. In rosso scuro paesi del Benelux, l’Irlanda e buona parte dell’Europa centro orientale.