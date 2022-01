Covid, Molise unica regione d’Italia a non aver aumentato i posti letto in Intensiva

La nostra regione detiene, insieme alla Basilicata, il triste primato. L’aumento era previsto dal Dl 32 del 2020. Però sono stati spesi 4 milioni per i moduli fuori dagli ospedali che non sono mai stati utilizzati. E l’ospedale Covid?

Il dato, già noto, è comunque eloquente e fotografa la gestione sanitaria della pandemia in Molise. A quasi due anni dall’inizio di una tragedia che ha cambiato il volto dell’umanità e il corso della storia, il Molise è l’unica regione in Italia a non avere ancora un ospedale Covid dedicato, con tutte le conseguenze che conosciamo benissimo e soprattutto l’unica regione, insieme alla Basilicata, a non aver aumentato i posti letto di terapia intensiva come previsto dal Dl 34 del 2020.

Il dato è stato rilanciato dalla parlamentare di Forza Italia Laura Stabile ed è contenuto nel rapporto della Corte dei Conti del 2021. (QUI IL DETTAGLIO).

“Il Rapporto 2021 della Corte di Conti – ha scritto la senatrice Stabile – ha evidenziato che in Italia solo il 25,7 % di questi posti letto era stato attivato, e che gran parte delle regioni ne aveva attivati meno della metà.

Il Friuli Venezia Giulia, per il quale era stato previsto un aumento di 55 letti di terapia intensiva (DGR 1224/2020), per arrivare a 175 dai precedenti 120, ne ha attivati solamente due (3,6%), davanti solamente a Sicilia (3,3%) Molise e Basilicata (0%).”

L’ennesimo, triste, primato della nostra regione. Che, però, è stata tra le poche ad aver raccolto l’invito dell’allora commissario straordinario all’emergenza Domenico Arcuri, di installare moduli di terapia intensiva fuori dagli ospedali. E così il Molise, per la modica cifra di 4 milioni di euro, ha montato tre moduli per un totale di 26 posti, davanti al Cardarelli di Campobasso (10 posti), al San Timoteo di Termoli (10 posti) e al Veneziale di Isernia (6 posti). Peccato, però, che questi moduli, con tanto di posti letto e ventilatori polmonari, non siano mai entrati in funzione. Per mancanza di personale, si dirà. Cosa che era nota anche prima. E allora perché sono stati acquistati?

E ancora perché a due anni di distanza l’ormai famigerata torre Covid ancora non vede la luce? Arriverà in estate, forse. Quando, probabilmente, non servirà più. Ma potrà essere riconvertita e ci saranno finalmente i posti aggiuntivi di terapia intensiva. Che resteranno, anche quelli abbandonati, in assenza di personale.

Per fortuna, al momento, soprattutto grazie al senso di responsabilità dei molisani che sono corsi sin da subito a vaccinarsi, in Molise non si registra carenza di posti letto in Intensiva. Ne sono occupati da pazienti Covid solo il 5,1% dei disponibili (2 su 39). Situazione differente rispetto ad un anno fa quando gli elicotteri partivano dalla nostra regione per raggiungere altri ospedali italiani per ricoverare pazienti che avevano bisogno della rianimazione. Scene che nessuno vorrebbe più vedere. Ma che, probabilmente, non hanno insegnato nulla. Così come nulla sembra aver insegnato dalle nostre parti la tragedia che si è abbattuta sull’intera umanità. dim