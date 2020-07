Covid, Molise senza contagi da 10 giorni: anche oggi nessun guarito, i positivi restano 21

Ancora una situazione invariata in Molise sul fronte dell’emergenza Covid. Oggi, domenica 5 giugno, sono stati processati 87 tamponi, pochi come ogni week end, e non sono state riscontrate positività. Situazione a zero contagi che va avanti in Molise da 10 giorni. Nemmeno oggi, però, si registrano guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 21, mentre sono sempre 445 da inizio emergenza su un totale di 22519 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Situazione invariata anche al Cardarelli che resta ospedale Covid free non essendoci ricoverati per il virus.

I guariti sono fermi a 401, i decessi a 23.