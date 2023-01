Covid Molise, quasi 500 guariti, 50 i nuovi positivi. 7 dimessi e 3 nuovi ricoveri

Cinquanta i nuovi positivi al Covid in Molise a fronte di 3 ricoveri in Malattie Infettive (di Bojano, Montefalcone nel Sannio e Termoli) ai quali si contrappongono ben 7 dimessi (di Campobasso, Macchiagodena, montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli, San Bartolomeo in Galdo (BN) e Chieuti (FG).

Il dato più determinante dal bollettino odierno (14 gennaio 2023) è l’altissimo numero di guariti (493), ovvero contagiati che si sono negativizzati. Il tutto a fronte di 384 tamponi refertati nelle 24 ore

Dal bollettino dell’Asrem, venerdì 13 gennaio, non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 709.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

I ricoverati totali scendono rispetto a ieri a 17, di cui 15 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 17 ricoverati, 5 non sono vaccinati, 1 ha due dosi e 11 hanno tre dosi.

I nuovi casi

Oggi si registrano 50 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 384 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che si attesta al 13%.

I nuovi casi (50) sono: