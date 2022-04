Covid, Molise oltre la soglia del 15% di occupazione dei posti di area non critica

Secondo i dati dell’Agenas, nella nostra regione si registra un tasso del 19%: fa peggio solo la Basilicata con il 20%

Sono quattro le Regioni che superano la soglia del 15% per i reparti di area non critica: la Basilicata al 20% in discesa di 3 punti, le Marche in crescita di un punto che raggiunge il 18%, il Molise al 19% anche questo in crescita di un punto, la Campania che migliora di un punto e che scende al 17%. Sono i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) riferiti a ieri, 24 aprile, quando sono stati registrati 70.520 nuovi positivi, 143 vittime in 24 ore e il tasso di positività al 16,7%.

Più in generale, è in calo l’occupazione da parte dei malati di Covid dei reparti di area non critica che scendono dal 16 al 15%, meno della metà rispetto ad un anno fa quando erano al 33%. Stabili invece le terapie intensive al 4% contro il 33% di un anno fa.