Covid, Molise in “giallo” nella mappa europea dei contagi

Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Dal bollettino Covid diramato ieri sera dalla Asrem (CLICCA QUI PER CONSULTARLO) si evince che il tasso di positività in regione è schizzato al 5,9 per cento. Ma prosegue con successo la campagna vaccinale che in Molise è più intensa che in altre regioni. Intanto oggi anche Campobasso si allinea facendo partire l’immunizzazione anche nei bambini la cui età è compresa fra i 5 e gli 11 anni. Cosa che era stata già fatta ieri a Isernia e altre centri molisani.

Mentre il Covid continua ad avanzare ovunque in Europa con l’affacciarsi di nuovi e sempre più numerosi casi di contagi anche a causa della variante Omicron, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie stila la nuova mappa dei colori nel Vecchio Continente e tinge di rosso quasi tutta l’Italia ad eccezione di MOLISE, Sardegna,, Trentino e Puglia che entrano in zona gialla. Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Provincia di Bolzano sono invece in rosso scuro.