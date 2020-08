Covid, Molise in controtendenza: nessun contagio per il secondo giorno di fila, ma aumentano i ricoverati

Notizie in chiaro scuro arrivano dal bollettino odierno dell’Asrem, lunedì 24 agosto, per quel che concerne l’emergenza Covid in Molise. Come già riportato, c’è un nuovo ricovero in Malattie infettive, si tratta di un 48enne di Termoli le cui condizioni sono peggiorate questa notte e pertanto è stata necessaria l’ospedalizzazione.

Le buone notizie riguardano il fatto che dai 104 tamponi processati oggi, non si sono registrati casi di positività, ed il secondo giorno di fila che in regione non sono stati riscontrati contagi. E la nostra regione è in controtendenza visto che a livello nazionale i positivi continuano a crescere (oggi si è registrano un lieve calo ma con 20mila tamponi in meno). L’altra buona notizia riguarda un nuovo guarito: si tratta di un paziente di Ururi che ha superato la malattia. Pertanto gli attualmente positivi scendono a 56, mentre i totali da inizio emergenza sono 511 su un totale di 30317 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

I ricoverati al Cardarelli sono 2: l’anziana di Sant’Elia a Pianisi e il 48enne di Termoli.

I guariti salgono a 432, mentre i decessi sono fermi a 23.

In isolamento si trovano 113 persone, nessuno in sorveglianza.