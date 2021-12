Covid Molise, il virus circola: 23 nuovi positivi. Un dimesso e un ricovero

I tamponi sono tanti (666); i guariti sono 8 (1 Bojano; 6 Campobasso e 1 Jelsi). C’è un nuovo ricovero (di Bagnoli del Trigno) e un dimesso sempre da Malattie Infettive (di Campochiaro).



Mentre i nuovi positivi al Covid in Molise sono ben 23:



2 BAGNOLI DEL TRIGNO

1 CAMPOBASSO

1 FERRAZZANO

1 GUARDIALFIERA

7 ISERNIA

1 MACCHIA D’ISERNIA

2 MORRONE DEL SANNIO

1 PETRELLA TIFERNINA

1 PORTOCANNONE

1 POZZILLI

3 TERMOLI

1 URURI



Questo recita in estrema sintesi il bollettino Covid diramato oggi 18 dicembre dalla Asrem. Attualmente i casi positivi in Molise sono 251. Mentre le persone ricoverate al Cardarelli sono 9 (7 in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva).

Dei ricoverati al Cardarelli 7 pazienti (SU 9) NON SONO VACCINATI