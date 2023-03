Covid Molise, contagi al minimo (4). Purtroppo c’è un decesso

Non desta particolari preoccupazioni lo scenario in Molise sul fronte della diffusione del Covid. Oggi, sabato 11 marzo 2023, dal bollettino diramato dall’Asrem non ci sono nuovi ricoveri o dimissioni. I morti totali in Molise per Covid purtroppo salgono a 720 perché è deceduto per patologie legate al Covid un 65 enne di Termoli.

Sono 4 i nuovi contagi in Molise, su 319 tamponi molecolari e 26 tamponi antigenici. I pazienti attualmente ricoverati sono 2.