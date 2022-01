Covid, Molise al secondo posto in Italia per copertura vaccinale pediatrica

Il 23% della fascia pediatrica 5-11 anni ha effettuato la prima dose. ll 3% ha invece ricevuto il ciclo completo di vaccino

Il Molise si attesta al secondo posto in Italia per quanto riguarda il tasso di copertura vaccinale per la fascia 5-11 anni. E’ quello che emerge dalla fotografia scattata dal Gimbe sui dati forniti dal Ministero della Salute e aggiornata al 12 gennaio 2022.

Il 23% della fascia pediatrica in questione ha effettuato la prima dose. Al primo posto la Puglia con il 30,6%. Il 3% ha invece ricevuto il ciclo completo di vaccino. Qui il primo posto spetta alla Lombardia e al Lazio rispettivamente con il 4,2%. Seguono la Provincia Autonoma di Trento con il 3,6% ed il Molise, appunto, con un 3%.