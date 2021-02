Covid, Molise a rischio zona arancione: si attende il monitoraggio

La maggior parte delle regioni italiane sono in zona gialla. Ad oggi, in zona arancione, ci sono solamente Umbria e Sicilia. Ci sono poi diverse zone rosse: in Alto Adige, in diversi comuni della provincia di Perugia e Terni e i 28 comuni del Molise. Proprio nella nostra regione, nelle ultime ore, si è registrata la presenza della variante inglese del virus con una contestuale impennata dei contagi (nella sola giornata di mercoledì a San Martino in Pensilis sono stati registrati 83 casi – tra antigenici e molecolari – mentre 48 sono quelli riscontrati a Larino e 35 a Guglionesi). Termoli e Campomarino da giorni pure presentano numeri elevati in termini di contagi. Per questo la situazione in Molise nelle prossime ore potrebbe cambiare radicalmente. È infatti atteso domani, venerdì 12 febbraio, il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore della sanità legato alla diffusione del virus. Il Molise, dove i casi di positività si sono moltiplicati a causa delle varianti, potrebbe dunque rischiare di finire in zona gialla.