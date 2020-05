Covid: Molise a contagio zero ma indice a 2,2. Il Ministero: non preoccupa

«Nelle regioni con meno abitanti piccoli focolai possono incidere sul totale»

Secondo le ricerche condotte da ministero della Salute e Istituto sanitario di sanità (Iss) nel periodo delle ulteriori riaperture delle attività commerciali, dal 18 al 24 maggio, in Italia al momento non c’è alcuna situazione critica relativa alla pandemia di Covid-19. “Dati incoraggianti”, commenta il ministro Speranza. Indice di trasmissibilità Rt in Molise a 2,2, ma “non preoccupa”. Del resto il Molise è attualmente a contagio zero. L’indice di contagiosità alto innanzitutto è riferito ad un periodo non attuale (e una settimana di differenza, in termini di dati, incide e non poco) e poi, come confermano proprio dal Ministero «l’indice di contagiosità Rt in Molise è pari a 2,2 – sopra il livello di soglia – ma questo “non preoccupa”, quando il numero di casi è molto piccolo alcune Regioni possono avere temporaneamente un Rt maggiore di 1 a causa di piccoli focolai locali che finiscono per incidere sul totale regionale, senza che questo – afferma il ministero – rappresenti un elemento preoccupante». L’incidenza settimanale dei casi “rimane molto eterogenea nel territorio nazionale. In alcune regioni il numero di casi è ancora elevato denotando una situazione complessa ma in fase di controllo. In altre il numero di casi è molto limitato”. Pertanto “si raccomanda cautela specialmente nel momento in cui dovesse aumentare per frequenza ed entità il movimento di persone sul territorio nazionale”. Non si registrano segnali di sovraccarico dei servizi ospedalieri. Si conferma, come detto, estremamente variegato l’indice di contagio Rt tra le regioni: si va dallo zero della Basilicata, prima a raggiungere il traguardo, al 2,2 del Molise, con alcuni incrementi soprattutto in Lombardia, passata dallo 0,51 della scorsa settimana allo 0,75 attuale. Sale anche l’Rt del Piemonte, da 0,39 a 0,5 e del Veneto, da 0,56 A 0,65. Sotto la media si conferma la Calabria con 0,13, mentre si mantiene con un Rt superiore il Lazio, 0,74. A sfiorare l’1 sono Trento e Val d’Aosta con 0,8 (comunque in calo), Fvg con 0,9 e Umbria con 0,94. Mentre per la Campania Rt ancora in fase di definizione. Ecco gli indici Rt regione per regione: Abruzzo 0,67; Basilicata 0; Calabria 0,13; Campania in fase di definizione; Emilia Romagna 0,55; Friuli Venezia Giulia 0,9; Lazio 0,74; Liguria 0,58; Lombardia 0,75; Marche 0,55; Molise 2,2; Piemonte 0,5; Bolzano 0,57; Trento 0,88; Puglia 0,62; Sardegna 0,51; Sicilia 0,75; Toscana 0,59; Umbria 0,94; Valle d’Aosta 0,8; Veneto 0,65.