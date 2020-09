Covid, Molise a contagi zero per un giorno: oltre 300 i tamponi processati. Restano 73 i positivi

Dopo i tre positivi di ieri, il Molise torna a contagi zero, almeno per un giorno. E’ quanto si evince dal bollettino Asrem di oggi, martedì 1° settembre: su 305 tamponi processati, tornati su livelli alti, non sono stati riscontrati casi di positività. Nemmeno oggi ci sono guariti e pertanto il numero degli attualmente positivi resta fermo a 73, mentre i totali da inizio emergenza sono 528 su 32812 tamponi processati, compresi quelli di controllo.

Situazione invariata al Cardarelli: restano 3 pazienti ricoverati in malattie infettive.

I guariti sono sempre 432, i decessi 23.

Cala leggermente il numero delle persone in isolamento, ora sono 123, nessuno è in sorveglianza.

La mappa del contagio vede la presenza di cittadini positivi in numerosi centri:

41 Campobasso

2 Campolieto

5 Campomarino

2 Ferrazzano

1 Filignano

2 Forlì del Sannio

6 Isernia

1 Macchiagodena

1 Montaquila

1 Ripalimosani

1 Rocchetta a Volturno

4 Sant’Elia a Pianisi

6 Termoli