Covid Molise, 10 ricoverati di cui uno in Terapia Intensiva. 24 nuovi positivi

Ventiquattro i nuovi positivi al Covid in Molise a fronte di 1 nuovo ricovero in Malattie Infettive (di Pozzilli). Non si registrano guariti nelle 24 ore secondo il bollettino Asrem di oggi 28 gennaio 2023.

Dal bollettino dell’Asrem di oggi 28 gennaio non si registrano decessi.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 709.

SITUAZIONE AL CARDARELLI

I ricoverati totali sono 10, di cui 9 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

SITUAZIONE VACCINALE ATTUALMENTE RICOVERATI

Dei 10 ricoverati, 3 non sono vaccinati e 7 hanno la terza dose.

I NUOVI CASI

Oggi si registrano 24 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 407 tamponi processati per una percentuale di positivi su tampone che scende al 5,9%

I nuovi casi (24) sono: