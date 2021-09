Covid, molisani d’accordo con l’obbligo vaccinale. Ma sui social scoppiano le critiche

Non si tratta di una vittoria netta, ma in generale i molisani sono d’accordo con l’intenzione del Premier Draghi di arrivare all’obbligo vaccinale e alle terza dose per contrastare la pandemia da Covid-19. E’ quanto viene fuori dalle risposte dei cittadini molisani che per il 56% sono convinti che solo con l’introduzione dell’obbligo vaccinale si potrà contrastare l’incidenza dei contagi da Covid-19. Una percentuale che sicuramente riflette il reale andamento della pandemia: nella nostra regione, infatti, si è dimostrato che delle 13 persone attualmente ricoverate presso il reparto di Malattie Infettive del Cardarelli 10 avevano deciso di non vaccinarsi le altre sono vaccinate solo con una dose o con entrambe le dosi. Numeri che fanno riflettere e che rapportati su scala nazionale hanno spinto il Premier a virare verso la rotta dell’obbligo vaccinale. Spicca, però, un 43% di non obbligazionisti, persone, quindi, che non ritengono necessario obbligare alla vaccinazione. Quello che spicca, però, ancora di più sono i commenti social fioccati dopo l’annuncio del Premier e che sono decisamente negazionisti: si va da chi chiede in ogni caso la riapertura dei presidi medici che sono stati chiusi (il Molise è l’esempio con il depotenziamento di strutture come Larino ed Agnone), a chi, invece, parla di misure dittatoriali. “Penso che se si arriverà all obbligo vaccinale e morta la costituzione…e con essa tutti i diritti del cittadino italiano..quindi siamo in dittatura esplicita..”, scrive Felice. “Vergogna vergogna vergogna obbligare chi non vuole e dite ancora che non è dittatura. È uno schifo e quello che è peggio è che glielo stiamo permettendo noi”, afferma ancora Evina. “Io non sono assolutamente contro il vaccino.Ma non accetto che venga Fatto a ragazzi di 12 anni …..a scuola se sono tutti vaccinati niente mascherina …mettetevi d’accordo…..”, gli fa eco Antonietta. “Guerra dobbiamo fare guerra civile contro questi corrotti complottisti dittatori assassini ci vogliono morti e inaudito questa telenovela intitolato Green pass vaccino bastaaaaaaa ribellione”, afferma Giacoma. “Ma che obbliga questo un farmaco sperimentale?! Ma ci rendiamo conto che accade solo in Italia?!”, ribadisce Fabiola, solo per citare alcuni dei commenti. Resta l’attesa per le decisioni che arriveranno dal Governo centrale rispetto a quello che sarà uno dei temi più caldi della stagione autunnale.