Covid, MIO Italia: «Dopo la protesta partiti i contributi a fondo perduto del Sostegni bis»

«Dopo la denuncia e la protesta di MIO Italia, i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni bis stanno cominciando a partire. Finalmente. Anche se in ritardo di una settimana. E chi conosce, perché la vive, la situazione del comparto dell’ospitalità a tavola (Horeca), penalizzato per 14 lunghi mesi da chiusure e restrizioni non supportate da riscontri scientifici, sa che sette giorni possono fare la differenza fra il fallimento e l’ossigeno per la ripresa. Purtroppo, bisogna stare sempre in allerta: non si può mai prendere fiato in questo Paese».

Lo ha reso noto Paolo Bianchini, presidente dell’associazione di categoria MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità che in Molise ha come referente Paolo Santangelo.

«La nostra denuncia ha smosso persone e apparati burocratici dal torpore, chiamiamolo così. Ma non tutta la politica è stata insensibile ai problemi del comparto Horeca, che vale il 30% del Pil, promuove il made in Italy e attrae turismo. In questo senso ringraziamo il senatore Salvini per essersi attivato immediatamente, dando risalto alla vergogna dei contributi sbandierati e lasciati nel cassetto», ha concluso Paolo Bianchini.